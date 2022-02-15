Валиева с ошибкой исполнила короткую программу на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. Она ошиблась на выезде, исполняя тройной аксель.

Впереди выступление еще четырех фигуристок. Программы представят россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований — в 13:00 по московскому времени.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) из-за положительной допинг-пробы Валиевой. В результате она была допущена до участия в Олимпиаде-2022.