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Спорт

CAS вынес решение по делу Валиевой

CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по делу о допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесла решение по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Оно опубликовано на сайте организации.

CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу Валиевой. Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Анастасия Борисова
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