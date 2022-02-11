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Допинг-проба Валиевой дала положительный результат

Допинг-проба российской фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом сообщается в релизе Международного агентства тестирования (ITA), передает РИА Новости.

Препарат обнаружен в пробе, взятой 25 декабря на чемпионате России, которых проходил в Санкт-Петербурге. Фигуристка не отстранена от соревнований, ее дело рассмотрит специальная комиссия.

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6 февраля
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«Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля)», — заявили в ITA. Там добавили, тчо россиянка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. Сообщалось, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим Международный олимпийский комитет проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады. Днем позднее стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Марина Совина
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