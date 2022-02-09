Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева сдала сомнительную допинг-пробу до Олимпийских игр, в декабре 2021 года. Подробности ситуации стали известны изданию «Чемпионат.com».

По информации источника, допинг-тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Название препарата не раскрывается, однако уточняется, что он не мог оказать влияния на улучшение спортивных показателей фигуристки.

Фамилию сдавшей подозрительный тест спортсменки раскрыл портал Inside the Games

Портал Inside the Games обнародовал информацию о том, что ранее не названным фигуристом, проба которого признана проблемной, является 15-летняя Валиева. В материале издания отмечается, что, поскольку фигуристке еще не исполнилось 16-ти лет, разбирательство о возможном нарушении антидопинговых правил будет проходить в особом режиме. Это также означает, что, в случае подтверждения подозрений, фигуристку ждет менее суровое наказание, чем совершеннолетних спортсменов.

В России информацию о сомнительной пробе у Валиевой назвали бредом и охотой на учениц Тутберидзе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит этой информации. «Бред, бред и еще раз бред», — отреагировала тренер. Депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии РИА Новости заявила, что это охота на учениц Тутберидзе. «Скажу так, за нашими девочками охотились давно, особенно за теми, кто тренируется у Этери Тутберидзе. Сейчас нужно просто дождаться официальной информации», — добавила она.

Юрист заявил, что России не грозит автоматическое аннулирование результата командного турнира

По оценке спортивного юриста Артема Пацева, россиян не могут автоматически лишить награды, если проба была взята вне соревновательного периода.

Российские фигуристы заняли первое место в командном турнире Олимпиады в Пекине 7 февраля. Кроме Валиевой, российскую сборную представляли Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов.

Из-за подозрительного допинг-теста церемонию награждения победителей командного турнира Олимпиады перенесли

9 февраля Inside the Games также сообщил, что фигурист сборной России, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Игр. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

В ходе командного турнира 15-летняя спортсменка вошла в историю фигурного катания, став первой женщиной, которой удалось выполнить четверной прыжок в рамках Олимпиады.