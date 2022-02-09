У Камилы Валиевой оказался проблемный допинг-тест на Олимпиаде

Причиной переноса награждения сборной России по фигурному катанию, завоевавшей золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, стали проблемы с допинг-тестом российской одиночницы Камилы Валиевой. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Как отмечает портал, на данный момент неизвестно, какие именно вещества были обнаружены в пробе спортсменки. Ситуация осложняется тем, что Валиевой еще не исполнилось 16 лет, поэтому разбирательство о возможном нарушении ею антидопинговых правил проходит в особом режиме и потребовало привлечения юристов.

По данным Inside the Games, работа над рассмотрением данного инцидента может продлиться до четверга, 10 февраля. При этом, если подозрения подтвердятся, российскую фигуристку, скорее всего, будет ждать менее суровое наказание в силу ее возраста, отмечает портал.

Ранее 9 февраля Inside the Games сообщил, что российский фигурист, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Игр. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.

Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).