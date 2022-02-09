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Названа причина задержки награждения фигуристов по итогам командного турнира ОИ

Inside the Games объяснил перенос награждения фигуристов на ОИ проблемой с допинг-тестом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Названа причина задержки награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, перенос церемонии обусловлен проблемой с допинг-тестом одного из участников турнира. Сообщается, что российский фигурист сдал сомнительный тест до Олимпиады.

Церемония награждения изначально должна была состояться 7 февраля, однако ее перенесли на 8 февраля без объяснения причин. За несколько часов до мероприятия стало известно, что его вновь отложили. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что эта ситуация связана с юридическими консультациями с Международным союзом конькобежцев (ISU).

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпиады в Пекине. В составе россиян победителями стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.

Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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