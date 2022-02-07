Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
4:2
Завершен
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Вольфсбург
4:1
Завершен
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|21-й тур
Удинезе
2:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|24-й тур
Лилль
1:5
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|23-й тур
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Гранада
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире ОИ

Российские фигуристы досрочно завоевали золото командного турнира Олимпийских игр

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После того как танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе заняли второе место и принесли команде девять очков, отрыв россиян перестал позволять соперникам претендовать на золото. На счету отечественной команды перед выступлением одиночниц — 64 очка. У сборной США 58 очков, у японцев — 54.

Кроме Синициной и Кацалапова сборную России на турнире представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Это золото командного олимпийского турнира фигуристов стало для России вторым в истории. В первый раз отечественная команда победила на Играх в Сочи в 2014 году. В Пхенчхане четырьмя годами позже россияне стали вторыми, уступив канадцам.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Россиянам задумали разрешить любую самооборону
Врач рассказал о лечении при первых симптомах ОРВИ
Австралия откроет границы для туристов
Экономист спрогнозировал сроки укрепления рубля
Роднина оценила реакцию украинцев на прокат Валиевой на Олимпиаде
Юрист напомнил россиянам о возможности взять дополнительный отпуск
Канцлер Германии объяснил отказ поставлять оружие Украине
Роспотребнадзор оценил способность российских ПЦР-тестов выявлять штамм ВА.2
Врач перечислила «запрещенные» для переболевших COVID-19 напитки
Найден способ создания эффективной вакцины против ВИЧ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.