Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире ОИ

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После того как танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе заняли второе место и принесли команде девять очков, отрыв россиян перестал позволять соперникам претендовать на золото. На счету отечественной команды перед выступлением одиночниц — 64 очка. У сборной США 58 очков, у японцев — 54.

Кроме Синициной и Кацалапова сборную России на турнире представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Это золото командного олимпийского турнира фигуристов стало для России вторым в истории. В первый раз отечественная команда победила на Играх в Сочи в 2014 году. В Пхенчхане четырьмя годами позже россияне стали вторыми, уступив канадцам.