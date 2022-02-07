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Спорт

Валиева стала первой исполнительницей четверного прыжка на Олимпийских играх

Фигуристка Камила Валиева первой в истории исполнила четверной прыжок на Олимпиаде-2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В произвольной программе командного турнира Игр в Пекине 2022 года спортсменка исполнила четверной сальхов, а также четверной тулуп с тройным в каскаде. За свой прокат Валиева получила 178,92 баллов, заняв первое место.

Вместе с командой России Валиева стала олимпийской чемпионкой. На счету отечественной команды — 74 очка. У сборной США 65 очков, у японцев — 63.

Это золото командного олимпийского турнира фигуристов стало для России вторым в истории. В первый раз отечественная команда победила на Играх в Сочи в 2014 году. В Пхенчхане четырьмя годами позже россияне стали вторыми, уступив канадцам.

Анастасия Борисова
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