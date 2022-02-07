Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
4:2
Завершен
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Вольфсбург
4:1
Завершен
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|21-й тур
Удинезе
2:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|24-й тур
Лилль
1:5
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|23-й тур
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Гранада
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Валиева с падением выиграла произвольную программу командного турнира ОИ

Фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире Олимпиады

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат спортсменка получила 178,92 баллов. Во время выступления она упала с четверного тулупа. Второе место заняла японка Каори Сакамото с 148, 66 балла. На третьем месте расположилась канадка Маделин Скиза с 132,04 балла.

Вместе с командой России Валиева стала олимпийской чемпионкой. На счету отечественной команды — 74 очка. У сборной США 65 очков, у японцев — 63. Россияне обеспечили себе досрочную победу в турнире после выступления танцоров. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе заняли второе место и принесли команде девять очков, отрыв россиян перестал позволять соперникам претендовать на золото.

Это золото командного олимпийского турнира фигуристов стало для России вторым в истории. В первый раз отечественная команда победила на Играх в Сочи в 2014 году. В Пхенчхане четырьмя годами позже россияне стали вторыми, уступив канадцам.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россиянам задумали разрешить любую самооборону
Агрегаторов такси уличили в ценовом сговоре
Контроль за банковскими операциями россиян усилят
Канадские хоккеистки отказались выходить на матч Олимпиады против России
Врач назвал ослабляющие иммунитет продукты питания
Валиева с падением выиграла произвольную программу командного турнира ОИ
Троих человек госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком
Стали известны причины падения популярности Макрона во Франции
Бывший зампрокурор получил восемь лет колонии строгого режима за взятку
Канцлеру Германии посоветовали распустить НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.