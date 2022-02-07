Валиева с падением выиграла произвольную программу командного турнира ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат спортсменка получила 178,92 баллов. Во время выступления она упала с четверного тулупа. Второе место заняла японка Каори Сакамото с 148, 66 балла. На третьем месте расположилась канадка Маделин Скиза с 132,04 балла.

Вместе с командой России Валиева стала олимпийской чемпионкой. На счету отечественной команды — 74 очка. У сборной США 65 очков, у японцев — 63. Россияне обеспечили себе досрочную победу в турнире после выступления танцоров. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе заняли второе место и принесли команде девять очков, отрыв россиян перестал позволять соперникам претендовать на золото.

Это золото командного олимпийского турнира фигуристов стало для России вторым в истории. В первый раз отечественная команда победила на Играх в Сочи в 2014 году. В Пхенчхане четырьмя годами позже россияне стали вторыми, уступив канадцам.