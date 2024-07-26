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03:07, 27 июля 2024Россия

Подполковник МВД рассказал о задаче осветлить Подмосковье от мигрантов

Подполковник МВД рассказал о задаче осветлить Московскую область от мигрантов

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков поставил задачу «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами». Слова Паукова процитировал представитель полиции в звании подполковника, кадры с коллегии опубликовал в Telegram-канале глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Полицейский рассказал, что в понедельник прошло заседание с участием главы регионального главка, где он особо выделил «данное направление» и подчеркнул, что оно находится на контроле у президента и главы МВД. Кроме того, предполагается, что будет ужесточаться законодательство для иностранцев, которые нарушают законы на территории России.

Днем 26 июля стало известно, что в Приморье создали отряд «Тигр-правопорядок» из ветеранов СВО для «постановки на место приезжих». «Много очень приезжих, (...) кто, может быть, не совсем понимают наши правила приличия и которых нужно немножко, так, поставить на место», — сказал, в частности, членам отряда губернатор Подмосковья Олег Кожемяко.

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      Марина Совина
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