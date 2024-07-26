Подполковник МВД рассказал о задаче осветлить Подмосковье от мигрантов

Подполковник МВД рассказал о задаче осветлить Московскую область от мигрантов

Глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков поставил задачу «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами». Слова Паукова процитировал представитель полиции в звании подполковника, кадры с коллегии опубликовал в Telegram-канале глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Полицейский рассказал, что в понедельник прошло заседание с участием главы регионального главка, где он особо выделил «данное направление» и подчеркнул, что оно находится на контроле у президента и главы МВД. Кроме того, предполагается, что будет ужесточаться законодательство для иностранцев, которые нарушают законы на территории России.

Днем 26 июля стало известно, что в Приморье создали отряд «Тигр-правопорядок» из ветеранов СВО для «постановки на место приезжих». «Много очень приезжих, (...) кто, может быть, не совсем понимают наши правила приличия и которых нужно немножко, так, поставить на место», — сказал, в частности, членам отряда губернатор Подмосковья Олег Кожемяко.