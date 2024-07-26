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18:29, 26 июля 2024Россия

В России создали спецотряд из ветеранов СВО для «постановки на место приезжих»

В Приморье создали отряд из ветеранов СВО для «постановки на место приезжих»

Кадр: Telegram-канал Олега Кожемяко

Власти Приморского края создали специальный отряд «Тигр-правопорядок» из вернувшихся домой участников специальной военной операции (СВО). О целях формирования рассказал глава региона Олег Кожемяко в Telegram.

В напутственном слове к вошедшим в состав отряда ветеранам губернатор рассказал о большом числе мигрантов. «Много очень приезжих, (...) кто, может быть, не совсем понимают наши правила приличия и которых нужно немножко, так, поставить на место», — сказал он. Именно этим и была обусловлена идея привлечь к службе бойцов СВО, добавил Кожемяко. «На вас надеется город», — подчеркнул губернатор.

Задачей отряда будет поддержание общественного порядка. Сейчас в формировании служат 300 человек, они будут вести патрулирование в столице приморья — Владивостоке. С увеличением численности личного состава в зону ответственности отряда войдут и другие населенные пункты региона.

Ранее во Владивостоке четверо мигрантов изнасиловали сотрудницу кафе. Они напали на девушку неподалеку от городского пляжа. В Следственном комитете сообщили «Ленте.ру», что злоумышленники в момент совершения преступления находились в России незаконно. На время предварительного расследования всех четверых фигурантов поместили в СИЗО.

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      Алан Босиков
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