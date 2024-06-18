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10:57, 18 июня 2024Силовые структуры

Четверо мигрантов изнасиловали сотрудницу российского кафе

Во Владивостоке арестовали четырех мигрантов за изнасилование сотрудницы кафе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владивостоке пятеро граждан Узбекистана напали на 21-летнюю сотрудницу кафе и изнасиловали ее, угрожая расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

По данным ведомства, нападение произошло недалеко от пляжа Шамора. Следователи возбудили дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 131 («Изнасиловнание») УК РФ.

Четверо мигрантов арестованы на два месяца. Они находятся в России незаконно, их срок пребывания уже истек, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Процессуальный статус пятого фигуранта дела пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил гражданина Таджикистана к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней девочки.

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      Екатерина Кашурникова
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