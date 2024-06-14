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15:02, 14 июня 2024Силовые структуры

Мигрант изнасиловал 14-летнюю россиянку в парке и арендованной квартире

В Москве суд приговорил таджика к 19 годам за изнасилование несовершеннолетней

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве суд приговорил гражданина Таджикистана к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мигранта признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По версии следствия, не позднее 21 октября 2023 года фигурант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой 14-летней девочки. Это произошло в парке на северо-западе Москвы. Через некоторое время он изнасиловал ее в арендованной квартире, воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетней. В результате девушка-подросток забеременела.

Ранее в Долгопрудном правоохранители задержали уроженца иностранного государства по подозрению в двух попытках изнасилования 17-летней девушки.

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