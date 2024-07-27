В российском регионе сбили шесть беспилотников ВСУ

Врио губернатора Смирнов: ПВО сбила над Курской областью шесть беспилотников ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

