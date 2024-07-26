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23:31, 26 июля 2024Россия

В Брянской области уничтожены 12 беспилотников ВСУ

Богомаз: в Брянской области уничтожены 12 беспилотников ВСУ самолетного типа

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

В течение часа в Брянской области уничтожены 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись несколько муниципальных районов области. Уничтожены 12 дронов.

«Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее украинский БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Суражским районом Брянской области.

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      Марина Совина
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