Богомаз: в Брянской области уничтожены 12 беспилотников ВСУ самолетного типа

В течение часа в Брянской области уничтожены 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись несколько муниципальных районов области. Уничтожены 12 дронов.

«Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее украинский БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Суражским районом Брянской области.