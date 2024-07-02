Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:58, 2 июля 2024Россия

В российском регионе уничтожили беспилотник

Богомаз: беспилотник уничтожен над Суражским районом Брянской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 1 июля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя.

Ранее, в ночь с 30 июня на 1 июля, Украина запустила по российским регионам 36 беспилотников. Девять из них средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области, еще девять — в Курской. 18 дронов уничтожили в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      СК просит привлечь к уголовной ответственности председателя московского суда. Сотрудники ФСБ поймали его с поличным

      В Греции рассказали о беспокойстве ЕС из-за потраченных на Украину миллиардов

      Европу обвинили в разжигании конфликта на Украине

      Встречавшиеся со звездами порно люди поделились опытом

      Мужчина отрезал пожилому родственнику гениталии и скрылся

      В российском регионе уничтожили беспилотник

      КНДР заявила об испытании ракеты со сверхзвуковой боеголовкой

      На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

      Раскрыто содержание законопроекта об охране здоровья человека до рождения

      В Петербурге сильный ветер повалил десятки деревьев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше