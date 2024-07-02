В российском регионе уничтожили беспилотник

Богомаз: беспилотник уничтожен над Суражским районом Брянской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 1 июля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя.

Ранее, в ночь с 30 июня на 1 июля, Украина запустила по российским регионам 36 беспилотников. Девять из них средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области, еще девять — в Курской. 18 дронов уничтожили в Брянской области.

