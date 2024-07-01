Украина попыталась атаковать Россию десятками дронов

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над регионами России

В ночь с 30 июня на 1 июля Украина попыталась атаковать регионы России десятками дронов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили 36 беспилотников, все они были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью — там ПВО уничтожило 18 летательных аппаратов.

Из заявления Минобороны следует, что еще по 9 дронов ВСУ было уничтожено над Курской и Белгородской областями.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.