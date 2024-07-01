Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 1 июля 2024Россия

Украина попыталась атаковать Россию десятками дронов

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над регионами России

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь с 30 июня на 1 июля Украина попыталась атаковать регионы России десятками дронов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили 36 беспилотников, все они были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью — там ПВО уничтожило 18 летательных аппаратов.

Из заявления Минобороны следует, что еще по 9 дронов ВСУ было уничтожено над Курской и Белгородской областями.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Попадание авиабомбы ФАБ-3000 по пункту ВСУ в Нью-Йорке попало на видео. От здания не осталось и следа

      В России спрогнозировали официальный курс рубля к доллару

      Россиянам назвали распространенную ошибку при походе в туалет

      Пленный ВСУ рассказал об обучении солдат истории ОУН-УПА

      В России нашли самых щедрых работодателей

      ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции в российском регионе

      Российская гимнастка-чемпионка показала фото в платье с глубоким вырезом на спине

      Российского пенсионера задержали за незаконный майнинг

      «Самая сексуальная ученая» в мире разрыдалась из-за этого прозвища

      Голландец проехал по России на автобусе и описал опыт словами «такое видел только тут»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше