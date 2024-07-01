Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали Шебекино, 2 мирных жителя пострадали

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области, в результате, по предварительным данным, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор российского регионе Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Он также добавил, что атака беспилотников не привела к повреждениям жилых домов в городе. На парковке возле торгового комплекса загорелась легковая машина, у самого здания оказались повреждены фасад и кровля.