Семеро жителей российского региона пострадали от обстрелов ВСУ

Гладков: 7 жителей Белгорода и Белгородского района пострадали от обстрелов ВСУ

Семеро мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Вооруженными силами Украины (ВСУ), среди них один ребенок. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

У одной пострадавшей женщины осколочное ранение шеи, у другой — баротравма, еще у двух — контузия, их отправили в городскую больницу Белгорода. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, на месте ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. У второго мужчины баротравма, он отправлен в областную клиническую больницу.

Пострадавшего в поселке Майский ребенка с баротравмой и сотрясением головного мозга отправили в детскую областную клиническую больницу.

Всего в Белгороде повреждены 22 частных дома и десять автомобилей, на местах работают оперативные службы. В поселке Майский в одном частном доме повреждена кровля, осколками посечены два автомобиля.

Ранее Гладков сообщил, что четыре хутора в Шебекинском городском округе Белгородской области остались без газа из-за атак со стороны ВСУ.

Вечером 1 июля в Белгороде произошла серия взрывов, сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. В городе и его окрестностях более получаса звучал сигнал ракетной опасности.