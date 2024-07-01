В российском городе сообщили о работе ПВО и звуках взрывов

ТАСС: в Белгороде работают средства ПВО, слышны звуки взрывов

В Белгороде работают средства противовоздушной обороны (ПВО), было слышно несколько громких взрывов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Тем временем белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в Белгороде и его пригороде. В Telegram-канале он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое угрозы ракетного удара.

Днем 1 июля над Белгородской областью перехватили три беспилотника. Их сбили средства ПВО, о последствиях на земле не сообщалось.

Вечером в понедельник, 1 июля, Украина также пыталась атаковать Севастополь. В городе звучал сигнал воздушной тревоги — там перехватили четыре воздушные цели. Их осколки упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне, сообщал глава Севастополя Михаил Развожаев. Информация о возможных повреждениях пока уточняется.