Три беспилотника ВСУ пытались ударить по региону России

Минобороны России: силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. О попытке удара Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что приграничье пытались атаковать три украинских беспилотника — их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем в понедельник, 1 июля, в селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд упал на территорию сельскохозяйственного предприятия, в результате чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. По неофициальным данным, под удар попала птицефабрика «Ясные зори», по территории которой выпустили 12 минометных снарядов.

В ночь с 30 июня на 1 июля Украина попыталась атаковать регионы России десятками дронов. По территории страны было запущено 36 беспилотников: 18 уничтожили над Брянской областью, еще по девять сбили над Курской и Белгородской областями.