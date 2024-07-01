Снаряд ВСУ попал на территорию российского предприятия

Губернатор Гладков: снаряд ВСУ попал в сельхозпредприятие Новой Таволжанки

В селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Несовместимые с жизнью травмы получил один человек, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас», — написал губернатор.

Он также сообщил, что число пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за воскресенье, 30 июня, увеличилось до девяти человек — еще двое получивших травмы самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу на следующий день после атаки. Так, женщина обратилась к врачам с рваной раной бедра, мужчина — с осколочным ранением головы. Им оказали помощь и отпустили лечиться домой.

Ранее Mash сообщал об атаке на крупное предприятие в Новой Таволжанке. По его данным, ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по птицефабрике «Ясные Зори». Согласно неофициальной информации, пострадали два человека, еще одного спасибо не удалось.