Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 1 июля 2024Россия

Снаряд ВСУ попал на территорию российского предприятия

Губернатор Гладков: снаряд ВСУ попал в сельхозпредприятие Новой Таволжанки

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Несовместимые с жизнью травмы получил один человек, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас», — написал губернатор.

Он также сообщил, что число пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за воскресенье, 30 июня, увеличилось до девяти человек — еще двое получивших травмы самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу на следующий день после атаки. Так, женщина обратилась к врачам с рваной раной бедра, мужчина — с осколочным ранением головы. Им оказали помощь и отпустили лечиться домой.

Ранее Mash сообщал об атаке на крупное предприятие в Новой Таволжанке. По его данным, ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по птицефабрике «Ясные Зори». Согласно неофициальной информации, пострадали два человека, еще одного спасибо не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Названы меры защиты кораблей от морских дронов

      Одна из бригад ВСУ пожаловалась Зеленскому на потери из-за командования

      В России изменят порядок проведения некоторых госзакупок

      Осужденной за взятки топ-менеджеру российской корпорации снизили срок наказания

      В Германии оценили шансы Макрона попасть в учебник по истории после провала на выборах

      В России взыскали с Google 10 миллиардов рублей

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше