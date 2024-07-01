Осколки сбитых в Севастополе целей упали у берега моря

Развожаев: осколки сбитых в Севастополе целей упали в прибрежной зоне

Осколки сбитых над Севастополем целей упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы», — отчитался глава города.

По его словам, специалисты еще уточняют информацию о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры. Глава Севастополя призвал сообщать в экстренные службы об обнаружении осколков от сбитых целей. На место уже выехали спасательные службы — ситуация находится под их контролем, заверил Развожаев.

Глава Севастополя ранее сообщал о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Развожаев призывал жителей не находиться на открытом пространстве, так как основную опасность для жителей представляют осколки снарядов. В городе звучит сигнал воздушной тревоги. На фоне этого в городе прекратил работу морской и наземный пассажирский транспорт. Также перекрыто движение по Крымскому мосту.