Глава Севастополя заявил о работе систем ПВО

Развожаев: в Севастополе работают средства ПВО, службы в состоянии боеготовности

В Севастополе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — обратился к жителям губернатор. Он заверил, что все службы находятся в состоянии боевой готовности.

Развожаев призвал жителей не находиться на открытом пространстве, так как основную опасность для жителей представляют осколки снарядов. Военные, по его словам, уже ведут работу по уничтожению воздушных целей.

В Севастополе ранее второй раз за день объявили воздушную тревогу. На фоне этого в городе прекратил работу морской и наземный пассажирский транспорт. По Крымскому мосту также перекрыли движение автомобилей.