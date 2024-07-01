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20:39, 1 июля 2024Россия

Пять населенных пунктов в регионе России остались без газа из-за ударов ВСУ

Гладков: пять сел в Белгородской области остались без газа из-за атак ВСУ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Четыре хутора в Шебекинском городском округе Белгородской области остались без газа из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Без газа остались жители хуторов Стадников, Желобок и Бабенков, а также сел Терезовка и Мешковое, уточнил губернатор. Авария произошла после того, как FPV-дрон повредил линию газоснабжения. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

«В поселке Первомайский в результате обстрела загорелся частный дом. В хуторе Мухин FPV-дрон атаковал нежилой частный дом», — добавил Гладков. Никто, по его данным, не пострадал.

Вечером 1 июля в Белгороде произошла серия взрывов, сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. В городе и его окрестностях более получаса звучал сигнал ракетной опасности.

Утром 1 июля в Белгородской области без света остались 90 процентов домов. Электроэнергия, по данным Минэнерго, пропала у 240 тысяч жителей. Точные причины обесточивания приграничных регионов неизвестны, однако ночью сообщалось о попытках атак ВСУ на регион.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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