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15:41, 1 июля 2024Россия

В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

Минэнерго: в Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

Фото: Unsplash

В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек, сообщили в Минэнерго России, пишет РИА Новости.

«В регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты был введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек», — уточнили в министерстве, добавив, что электроснабжение бытовых потребителей в регионе восстановили.

При этом часть потребителей в Шебекино остаются обесточенными, восстановительные работы продолжаются, уточнили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области без света оставались 90 процентов домов. Электричества не было в жилых домах и социальных учреждениях, не работали светофоры, системы оповещения, а также наблюдались перебои с водоснабжением, что связывали с отключением электроэнергии на водозаборах. Точные причины обесточивания приграничных регионов неизвестны. Однако Минобороны России и глава региона сообщали о ночных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Елена Торубарова
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