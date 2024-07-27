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03:20, 27 июля 2024Экономика

Американский банк выплатит компенсацию за нарушение антироссийских санкций

Банк State Street выплатит 7,5 млн долларов за нарушение антироссийских санкций

Фото: Unsplash

Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов, чтобы избежать гражданского иска за нарушение антироссийских санкций в 2016-2020 годах. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

По данным ведомства, кредитная организация согласилась в досудебном порядке урегулировать возможную гражданскую ответственность «за 38 нарушений санкций офиса по контролю за иностранными активами Минфина». В частности, банк выплатит 7,5 миллиона долларов за редактирование или перевыпуск счетов-фактур для клиентов, на которых распространялось действие антироссийских санкций.

Указанные нарушения Минфин США назвал вопиющими. В ведомстве объяснили, что сумма компенсации связана с тем, что банк не сообщил о произошедшем добровольно.

Ранее сообщалось, что санкции США затронули треть всего мира. К таким выводам пришли журналисты The Washington Post (WP).

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      Марина Совина
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