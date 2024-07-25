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18:53, 25 июля 2024Экономика

Санкции США затронули треть всего мира

WP: финансовые санкции США затронули треть всех стран мира
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Финансовые санкции США против компаний, физических лиц или объектов собственности затронули в той или иной форме треть всех стран мира. К таким выводам пришли авторы издания The Washington Post (WP).

При этом под рестрикциями Вашингтона в данный момент находятся более 60 процентов стран с низким доходом. США вводят в три раза больше санкций, чем любое другое государство или организация, заявляет издание. Только в 2023 году американская администрация ввела санкции против более чем трех тысяч лиц.

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WP отмечают, что санкции США наносят значительный ущерб попавшим под них странам. Например, ограничения в отношении Кубы влияют на поставки на остров жизненно важных лекарств, а санкции против Сирии затрудняют послевоенное восстановление государства.

Ранее доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко спрогнозировала, что даже если на предстоящих выборах президента США победит республиканец Дональд Трамп, то маловероятно, что с России после этого снимут экономические санкции. Также она полагает, что возвращение Трампа в Белый дом будет означать возобновление торговых войн.

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