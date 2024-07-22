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13:05, 22 июля 2024Экономика

В НИУ ВШЭ оценили вероятность отмены санкций после ухода Байдена

Экономист Бондаренко: став президентом США, Трамп не снимет санкции с России
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Даже если на предстоящих выборах президента США победит республиканец Дональд Трамп, то после этого маловероятно, что с России снимут экономические санкции. Об этом заявила доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ее прогноз передает РИА Новости.

Также она полагает, что возвращение Трампа в Белый дом будет означать возобновление торговых войн. Не прекратятся и процессы дедолларизации.

В свою очередь, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предположил, что если Трамп снова станет президентом, то он снизит налоги и увеличит военные расходы. Продолжат расти дефицит американского бюджета и инфляция. Повысится ставка Федеральной резервной системы. Если же на выборах победит вице-президент США Камала Харрис, то она продолжит политику Байдена, направленную на стимулирование американской экономики.

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Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев считает, что при очередном президентстве Трампа упор будет сделан на развитии внутреннего рынка США. Как следствие, вырастут пошлины на импортную продукцию. Ужесточится миграционная политика. В выигрыше будут такие сегменты, как финансы, металлы, полупроводники, энергетика и кибербезопасность.

Ранее бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что если на предстоящих выборах победят республиканцы, то США пойдут на уступки России по украинскому вопросу. Он также предупредил, что для Киева переизбрание Трампа обернется разрушительными последствиями.

Эксперты Anderida Financial Group считают, что после решения действующего президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной гонки глобальный тренд на дедолларизацию продолжится, поскольку многие государства хотели бы снизить свою зависимость от американской валюты.

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