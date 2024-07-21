В США предрекли уступки России в случае переизбрания Трампа

Экс-советник Трампа: США пойдут на уступки России в случае его переизбрания

США пойдут на уступки России по украинскому конфликту в случае переизбрания бывшего американского лидера Дональда Трампа. Такое развитие событий предрек экс-советник Трампа Джон Болтон в интервью CNN.

«Он понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этого конфликта, за исключением, как я думаю, что его приверженность [президенту России] Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне», — заявил Болтон.

Бывший советник Белого дома добавил, что подобные последствия переизбрания Трампа «будут разрушительными для Украины». Болтон отметил, что Вашингтон оказывает помощь Киеву «не из милосердия», а из-за того, что это соответствует интересам США.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он добьется урегулирования конфликта на Украине до официального вступления в должность.