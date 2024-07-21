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04:43, 21 июля 2024Мир

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до возможной инаугурации

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что в случае победы на выборах на пост главы государства добьется урегулирования конфликта на Украине. Его выступление транслировала медиакомпания RSBN на YouTube.

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации, если он выиграет президентскую гонку. Он также заверил, что избежит начала третьей мировой войны.

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«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну», — обещал он.

Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

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      Марина Совина
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