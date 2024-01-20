Трамп назвал условие завершения конфликта на Украине

Трамп: я завершу конфликт на Украине, если меня изберут президентом США

Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир пообещал завершить конфликт на Украине в случае избрания президентом США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этого удастся добиться еще до инаугурации в январе 2025 года. Как сказал Трамп, он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому удастся быстро урегулировать конфликт.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагается, что борьба развернется между Трампом, представляющим Республиканскую партию, и нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом.