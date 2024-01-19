Зеленский испугался слов Трампа о решении конфликта на Украине за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова экс-лидера США Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Об этом он высказался в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Зеленский ответил на предложение Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа и подчеркнул, что его пугает публичность этого заявления.

«Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит», — объяснил глава государства.

Глава Украины также пригласил Трампа приехать в Киев. Он отметил, что если экс-президент США сможет остановить кризис за сутки, то это станет достаточной причиной для визита.

Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве назвали такой план слишком оптимистичным и невыполнимым.