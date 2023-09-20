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02:36, 20 сентября 2023Мир

Зеленский призвал Трампа раскрыть план урегулирования конфликта на Украине

Зеленский призвал Трампа раскрыть план по достижению мира на Украине за 24 часа

Фото: Shealah Craighead / White House / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-лидера США Дональда Трампа раскрыть свой план урегулирования конфликта на Украине за 24 часа. Об этом он заявил телеканалу CNN.

«В первую очередь, я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет», — сказал он. Зеленский напомнил, что до выборов в США еще больше года. По его мнению, Трамп мог бы не тратить время впустую и поделиться деталями своего плана.

Зеленский подчеркнул, что если предложения Трампа не включает в себя вывод войск РФ, а заключается в признании утраченных территорий российскими, то это не является формулой мира.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Помимо этого, бывший глава Белого дома заявил, что нашел бы аргументы для того, чтобы президент России Владимир Путин сел за стол переговоров.

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    Марина Совина
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