Трамп пообещал остановить конфликт на Украине одной фразой. Что об этом думают в Киеве?

Экс-президент США Трамп пообещал остановить за 24 часа конфликт на Украине фразой «хватит»

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.

Экс-президент отметил, что очень хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и его коллегу Владимира Путина. Политик отметил, что в разговоре с Зеленским закончил бы конфликт одной фразой:

Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение» Дональд Трамп Экс-президент США

По его мнению, противостояние закончилось бы в течение 24 часов.

Помимо этого, Трамп заявил, что нашел бы аргументы, чтобы Путин сел за стол переговоров. По словам бывшего главы США, он бы пообещал, что если Москва не будет готова завершить специальную военную операцию, то Вашингтон предоставит Киеву еще больше помощи.

Он подчеркнул, что мировые лидеры по большей части рациональные люди, однако президент США Джо Байден не умеет вести с ними разговор.

У нас есть человек, который понятия не имеет, что происходит. Это самое опасное время в истории нашей страны Дональд Трамп Экс-президент США

Обещания Трампа

В мае бывший президент США уже пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.

Трамп подчеркнул, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения».

Я хочу, чтобы все перестали умирать — русские и украинцы. Я сделаю это в течение 24 часов Дональд Трамп Экс-президент США

Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Реакция Зеленского

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский усомнился в способности бывшего американского лидера Дональда Трампа решить кризис на Украине.

Украинский лидер высказался о перспективах урегулирования конфликта в случае победы Трампа на выборах. Зеленский напомнил, что встречался с Трампом, когда тот был президентом.

Я не уверен, что он был глубоко в этом вопросе, тем не менее он не решил этот вопрос Владимир Зеленский Президент Украины

Также он добавил, что ни в чем не обвиняет Трампа. Зеленский призвал смотреть на факты.

10 июля Зеленский рассказал о варианте, при котором его американский коллега Джо Байден мог бы закончить конфликт в стране за пять минут.

Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут Владимир Зеленский Президент Украины

Политик добавил, что Киев на такой вариант не согласился бы. Говоря о словах Трампа, обещавшего закончить конфликт за сутки, Зеленский подчеркнул, что тот уже имел такой шанс.

Прогноз окончания конфликта на Украине

В июне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу надо настроиться на то, что конфликт на Украине может продлиться долгое время.

Политик отметил, что европейским лидерам следует договориться, что они готовы «продержаться длительное время» в вопросах предоставления Киеву финансовой и гуманитарной помощи.

В то же время, военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что конфликт на Украине должен решиться летом 2023 года. На его взгляд, затягивание ситуации невыгодно России.

Также член комитета по международным делам Совета Федерации России Сергей Цеков выразил мнение, что Россия не собирается затягивать конфликт на Украине и предпочитает закончить его «как можно скорее». Сенатор подчеркнул, что Евросоюз планирует затянуть конфликт еще на несколько лет, в то время как Россия хочет завершить его.