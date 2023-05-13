Зеленский усомнился в способности Трампа урегулировать украинский конфликт

Зеленский усомнился в способности Трампа урегулировать украинский кризис после выборов

Украинский президент Владимир Зеленский усомнился в способности бывшего американского лидера Дональда Трампа решить кризис на Украине. Об этом он рассказал на встрече с представителями итальянских СМИ, пишет ТАСС.

Украинский политик высказался о перспективах урегулирования конфликта в случае победы Трампа на выборах. Зеленский напомнил, что встречался с Трампом, когда тот был президентом. «Я не уверен, что он был глубоко в этом вопросе, тем не менее он не решил этот вопрос», — подчеркнул он. При этом он добавил, что ни в чем не обвиняет Трампа. Зеленский призвал смотреть на факты.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Американский политик подчеркнул, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения». Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.