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14:37, 12 июня 2023Россия

В Совфеде раскрыли предпочтительные сроки завершения конфликта на Украине

Сенатор Цеков заявил о желании России завершить конфликт на Украине «как можно скорее»

Фото: РИА Новости

Россия не собирается затягивать конфликт на Украине и предпочитает закончить его «как можно скорее». Так сроки завершения конфликта оценивает член комитета по международным делам Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает радио «Говорит Москва».

По мнению политика, Евросоюз планирует затянуть конфликт еще на несколько лет, в то время как Россия хочет завершить его. При этом, отметил Цеков, Москва ставит «во главу угла» такие задачи, как денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.

«Я считаю, что мы гораздо быстрее добьемся поставленных целей, чем Европа, которая собирается продолжать вооружать Украину и стимулировать конфликт. Сложно прогнозировать точные сроки, думаю, что никто реальных прогнозов тут дать не может, но мы не откажемся от своих целей, которые поставили», — оценил ситуацию член Совфеда России.

Ранее Цеков заявил, что для начала ведения переговоров Украина должна быть готова передать в состав России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Однако сенатор усомнился, что украинские власти быстро и публично согласятся на переговоры.

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