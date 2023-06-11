В России назвали условие для переговоров с Украиной

Сенатор Цеков: Украина должна быть готова передать три области для переговоров с Россией

Член комитета по международным делам Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что для начала ведения переговоров Украина должна быть готова передать в состав России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Об этом сообщает Ura.ru.

«Это может быть стартовая позиция для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Когда они будут к этому готовы, тогда они и предложат переговоры», — отметил он.

Однако сенатор усомнился, что украинские власти быстро и публично согласятся на переговоры.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. По его мнению, Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте. «Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», — считает Боррель.

