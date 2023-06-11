Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:17, 11 июня 2023Россия

В России назвали условие для переговоров с Украиной

Сенатор Цеков: Украина должна быть готова передать три области для переговоров с Россией
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член комитета по международным делам Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что для начала ведения переговоров Украина должна быть готова передать в состав России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Об этом сообщает Ura.ru.

«Это может быть стартовая позиция для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Когда они будут к этому готовы, тогда они и предложат переговоры», — отметил он.

Однако сенатор усомнился, что украинские власти быстро и публично согласятся на переговоры.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. По его мнению, Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте. «Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», — считает Боррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости
    Умер знаменитый террорист Унабомбер. Он 17 лет рассылал бомбы по почте и верил, что так борется за свободу человечества
    В России назвали условие для переговоров с Украиной
    Российский «Град» выдержал удар из HIMARS и продолжил выпускать снаряды
    Трамп обвинил Байдена в борьбе с ним «методами сталинской России»
    Россияне стали реже пользоваться банковскими картами
    Школы в малонаселенных городах России обеспечат профессиональной охраной
    Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло
    В Днепропетровской области произошли взрывы
    Вода почти полностью ушла из Новой Каховки после ЧП на ГЭС
    Трамп раскрыл последствия помощи Украине для США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.