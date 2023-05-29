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21:23, 29 мая 2023Мир

Боррель озвучил условие для мирных переговоров России и Украины

Глава евродипломатии Боррель: Россия пойдет на переговоры только в случае победы
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте, таким мнением он поделился в ходе выступления на экспертном форуме в Барселоне, его трансляцию вела внешнеполитическая служба ЕС.

«Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», — считает Боррель.

Глава евродипломатии также сделал вывод, что Евросоюз «должен продолжать наращивать военную поддержку Украины».

Ранее Жозеп Боррель назвал крупнейшего донора Украины. По его словам, члены Европейского союза оказали наибольшую помощь Киеву. Кроме того, по словам дипломата, поставки истребителей западных многоцелевых истребителей F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией.

23 мая ЕС увеличил «Европейский фонд мира» для помощи Украине. В частности, фонд получит дополнительные средства в размере 3,5 миллиарда евро, половина от этой суммы будет напрямую направлена на оружие для Киева.

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    Марина Совина
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