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18:21, 23 мая 2023Мир

ЕС назвал крупнейшего донора Украины

Глава евродипломатии Боррель назвал ЕС крупнейшим донором Украины

Фото: Christine Olsson / TT News Agency

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал крупнейшего донора Украины. Его слова приводит «Интерфакс».

«Если мы сложим вместе все виды помощи: военную, гражданскую, экономическую, гуманитарную, финансовую, помощь беженцам — если мы все это сложим, то по части помощи Украине Европейский союз (ЕС) и его государства-члены, без тени сомнения, являются регионом мира, который оказал ей наибольшую помощь», — сказал политик.

Ранее Евросоюз увеличил «Европейский фонд мира» для помощи Киеву. В частности, фонд получит дополнительные средства в размере 3,5 миллиарда евро, половина от этой суммы будет напрямую направлена на оружие для Украины.

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Анастасия Заикина
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