ЕС назвал крупнейшего донора Украины
Глава евродипломатии Боррель назвал ЕС крупнейшим донором Украины
Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал крупнейшего донора Украины. Его слова приводит «Интерфакс».
«Если мы сложим вместе все виды помощи: военную, гражданскую, экономическую, гуманитарную, финансовую, помощь беженцам — если мы все это сложим, то по части помощи Украине Европейский союз (ЕС) и его государства-члены, без тени сомнения, являются регионом мира, который оказал ей наибольшую помощь», — сказал политик.
Ранее Евросоюз увеличил «Европейский фонд мира» для помощи Киеву. В частности, фонд получит дополнительные средства в размере 3,5 миллиарда евро, половина от этой суммы будет напрямую направлена на оружие для Украины.