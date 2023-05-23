ЕС увеличил фонд военной помощи Украине

Боррель: ЕС увеличил фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро

«Европейский фонд мира» получит дополнительные средства в размере 3,5 миллиарда евро, половина от этой суммы будет напрямую направлена на оружие для военной помощи Украине. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По его словам, Евросоюз (ЕС) увеличил фонд ради усиления поддержки Киева. Боррель напомнил, что Брюссель «уже предоставил Украине разнообразную помощь на сумму более 65 миллиардов евро и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве».

Ранее Боррель заявил, что поставки истребителей западных многоцелевых истребителей F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. «Как и с танками Leopard, в случае с F-16 в конце концов созреет решение оказать эту военную поддержку», — сказал глава евродипломатии добавив, что поставки самолетов «абсолютно необходимы» для успеха Украины на фронте.