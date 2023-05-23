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16:51, 23 мая 2023Мир

Боррель назвал поставки F-16 необходимыми для победы Украины

Sky News: глава дипломатии ЕС Боррель назвал поставки F-16 необходимыми для победы Украины

Фото: Staff Sgt. Taylor Harrison / Globallookpress.com

Поставки истребителей F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Его цитирует британский телеканал Sky News.

«Как и с танками Leopard, в случае с F-16 в конце концов созреет решение оказать эту военную поддержку», — сказал глава евродипломатии добавив, что поставки самолетов «абсолютно необходимы» для успеха Украины на фронте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями американского производства F-16 не делает Североатлантический альянс стороной конфликта между Москвой и Киевом.

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Глеб Бажуткин
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