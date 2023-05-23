Sky News: глава дипломатии ЕС Боррель назвал поставки F-16 необходимыми для победы Украины

Поставки истребителей F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Его цитирует британский телеканал Sky News.

«Как и с танками Leopard, в случае с F-16 в конце концов созреет решение оказать эту военную поддержку», — сказал глава евродипломатии добавив, что поставки самолетов «абсолютно необходимы» для успеха Украины на фронте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями американского производства F-16 не делает Североатлантический альянс стороной конфликта между Москвой и Киевом.