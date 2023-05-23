В НАТО отказались считать себя стороной конфликта из-за подготовки пилотов ВСУ

Столтенберг: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 не делает НАТО стороной конфликта

Обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями американского производства F-16 не делает НАТО стороной конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует агентство Reuters.

«Это не делает НАТО и ее союзников стороной конфликта», — подчеркнул Столтенберг, добавив, что у «Украины есть право на самооборону» и альянс помогает Киеву отстаивать его.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что поставки истребителей четвертого поколения F-16 Украине являются приоритетом для Вашингтона. По его словам, реализация плана поставок начнется в ближайшие месяцы.