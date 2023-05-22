Госдеп назвал приоритетом для США поставки F-16 Украине

Госдеп США заявил, что считает поставки F-16 Киеву своим приоритетом

Поставки истребителей четвертого поколения F-16 Украине являются приоритетом для Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, реализация плана поставок начнется в ближайшие месяцы. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве не смогли ответить на вопрос, какие страны будут участвовать в поставках техники и обучении украинских пилотов.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставках Киеву F-16. По его словам, в настоящее время решаются логистические вопросы.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москве было ясно с самого начала, что рано или поздно на Украине в итоге окажется вся номенклатура западных вооружений из стран НАТО. «Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия», — заявил дипломат.