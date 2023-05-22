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09:51, 22 мая 2023Мир

В МИД прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину

Рябков: России было ясно, что в итоге на Украине окажется вся номенклатура вооружений НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Москве было ясно с самого начала, что рано или поздно на Украине в итоге окажется вся номенклатура западных вооружений из стран НАТО. Так вопрос о поставках истребителей F-16 Киеву прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится в обсуждении, так иди иначе окажется на Украине. Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия: наши возможности таковы, что все цели СВО безусловно будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность РФ не приведут к искомым для Запада результатам», — резюмировал дипломат.

Рябков также отметил, что имитация дискуссионности вопроса о поставках современного вооружения на Украине «не произвела на Москву никакого впечатления».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон еще не принял окончательного решения о том, передадут ли они сами свои истребители F-16 Украине. В Белом доме также раздумывают о том, чтобы позволить партнерам НАТО совершать рекэспорт самолетов из своих запасов. Детали поставок, в том числе сроки передачи истребителей, будут обсуждаться между США и их союзниками.

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Виктория Кондратьева
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