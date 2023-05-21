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16:44, 21 мая 2023Мир

США не исключили возможность самим поставить F-16 Украине

Белый дом: США еще не приняли решения, передадут ли сами истребители F-16 Украине

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

США еще не приняли окончательного решения о том, передадут ли они сами свои истребители F-16 Украине. В Вашингтоне также раздумывают о том, чтобы такие поставки делали страны ЕС, пишет ТАСС.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан при этом не исключил, что власти страны сами решатся на передачу самолетов. «Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолетов третьими странами, но окончательного решения на этот счет президент пока не принял», — уточнили в Белом доме.

Детали поставок, в том числе сроки передачи истребителей, будут обсуждаться между США и их союзниками.

Объявив о решении одобрить такие поставки, президент США Джо Байден заявил: украинский коллега Владимир Зеленский дал ему гарантии того, что ВС Украины не станут использовать истребители четвертого поколения F-16 для продвижения на территорию России.

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Виктория Кондратьева
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