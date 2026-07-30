Вынесен приговор по делу о подрыве в Москве главы батальона «Арбат»

Суд приговорил к 22 годам Манукяна за подрыв главы батальона «Арбат» Саркисяна

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Ваража Манукяна (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о подрыве главы батальона «Арбат» Армена Саркисяна в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Манукяна также оштрафовали на 500 тысяч рублей. В пользу жилого комплекса «Алые паруса» и его охранника с фигуранта взыскали 6,77 миллиона рублей.

Теракт произошел утром 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома ЖК «Алые паруса» в Москве. Бомба была приведена в действие после сигнала Матевосяна, выступившего в роли смертника. Саркисян, проходивший мимо Матевосяна в окружении охранников, получил тяжелое ранение и не выжил.

По версии следствия, осужденный разработал план и подготовил теракт вместе с Паруйрой Матевосяном (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и другими сообщниками из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Их целью стал Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Манукян вину не признает и утверждает, что не знал о конечной цели организаторов покушения. Его дело слушалось в закрытом режиме.