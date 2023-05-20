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13:54, 20 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о принятии Западом решения о поставке F-16 Киеву

Советник главы офиса президента Украины: Запад принял решение о поставке Киеву F-16
Начало событий в новости В России высказались по поводу намерения Запада поставить Киеву F-16

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

По его словам, западные партнеры уже осознают, что передадут Киеву требуемое оружие, в том числе и F-16. Сейчас решаются вопросы логистики. Подоляк отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».

Ранее 20 мая замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва будет учитывать в своих планах намерение Запада поставить Украине истребители F-16. По его словам, западные страны продолжают эскалацию украинского конфликта — такой сценарий предполагает колоссальные риски для них самих. Грушко отметил, что у России имеются все необходимые средства для достижения поставленных целей.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. По его словам, вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков пилотированию американских самолетов. Чиновник добавил, что сейчас США перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».

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Любовь Ширижик
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