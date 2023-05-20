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03:47, 20 мая 2023Мир

Белый дом обозначил сроки передачи Украине истребителей F-16

Белый дом: США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине F-16

Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan / Reuters

США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Утверждается, что по мере обучения украинских летчиков пилотированию американских самолетов будет решаться, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве. Чиновник добавил, что сейчас США перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».

Салливан отметил, что F-16 не нужны для готовящего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, истребители понадобятся Киеву «в будущем».

О планах США с союзниками передать Украине истребители F-16 стало известно 19 мая. Тогда президент Джо Байден намекнул на то, что разрешит реэкспорт самолетов Киеву.

17 мая в Белом доме отказались раскрывать новые подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине. При этом Минобороны США не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами.

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Марина Совина
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