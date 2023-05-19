Байден разрешит реэкспорт истребителей F-16 Украине

CNN: Байден разрешит союзникам США по НАТО передачу истребителей F-16 в интересах Украины

Президент США Джо Байден и сотрудники его администрации намерены разрешить союзникам по НАТО передачу истребителей F-16 в интересах Украины в рамках реэкспорта. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что в администрацию Байдена еще не поступало официальных запросов от западных союзников США на одобрение реэкспорта западных истребителей, которое требует масштабной работы по оформлению сопутствующей документации для поставок.

Ранее издание Politico сообщило, что администрация Байдена столкнулась с масштабной кампанией европейских правительств, в особенности Британии и ФРГ, которые давят на Вашингтон с целью получения положительного решения о поставках американских истребителей F-16 в интересах Вооруженных сил Украины из стран НАТО, имеющих их на вооружении.

17 мая в Белом доме отказались раскрывать новые подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине. При этом Минобороны США не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами.